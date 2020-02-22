«Барселона» хочет купить Бернарду Силву

«Барселона» интересуется форвардом «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, сообщает Goal.com.

По информации источника, каталонский клуб уже давно хочет приобрести 25-летнего португальца. Сообщается, что каталонцы надеются на то, что им поможет непростая ситуация в «Манчестер Сити»: на прошлой неделе английский клуб на два года дисквалифицирован из еврокубков. Источник пишет, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола настроен крайне негативно по поводу возможного ухода игрока.

В сезоне-2019/20 Силва забил 7 голов и отдал 8 результативных передач в 35 матчах за «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего португальца в 100 миллионов евро.