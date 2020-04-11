«Барселона» хочет, чтобы «Манчестер Сити» доплатил за Семеду в рамках обмена на Канселу

«Барселона» может обменять защитника Нелсона Семеду на игрока «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает Sport.es.

По информации издания, оба клуба положительно относятся к данной потенциальной сделке, однако каталонский клуб хочет получить от «Ман Сити» доплату, поскольку считает, что Семеду стоит дороже, чем Канселу. Сообщается, что сделкой занимается португальский агент Жорже Мендеш.

Летом 2019 года Канселу перешел в «Ман Сити» из «Ювентуса» в рамках обмена — «бьяконери» получили взамен защитника Данилу. В сезоне-2019/20 Канселу провел за «горожан» 24 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего португальца в 36 миллионов евро.

На счету Семеду 5 результативных передач в 29 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего португальца в 32 миллиона евро.