«Барселона» готова заплатить «Лидсу» за Рафинью 65 миллионов евро

«Барселона» определилась с суммой, которую готова заплатить за переход вингера «Лидса» Рафинью, сообщает Uol. Сам футболит хочет перейти в каталонский клуб.

По данным источника, «Барса» предложила за 25-летнего бразильца 55 миллионов евро и еще 10 миллионов в виде бонусов.

Контракт вингера «Лидса» предусматривает два варианта отступных: 75 миллионов евро в случае сохранения клубом места в АПЛ и 25 миллионов евро при вылете в чемпионшип.

В нынешнем сезоне Рафинья забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.