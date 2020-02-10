«Барселона» готова продать Коутинью за 77 миллионов фунтов. 5 клубов АПЛ, включая «Ливерпуль», претендуют на игрока

«Барселона» готова продать Филиппе Коутинью за 77 миллионов фунтов, сообщает Daily Express.

По словам источника, в каталонском клубе понимают, что отбить потраченные в январе 2018 года на полузащитника 142 миллиона фунтов не получится, поэтому «Барса» решила снизить ценник на игрока. 27-летний Коутинью проводит сезон-2019/20 в аренде в «Баварии», однако мюнхенцы не собираются активировать опцию выкупа бразильца за 102 миллиона фунтов. Сообщается, что на футболиста претендуют 5 команд чемпионата Англии: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», а также «Ливерпуль», из которого Коутинью уехал в «Барселону» в январе 2018 года.

В сезоне-2019/20 Коутинью провел за «Баварию» 27 матчей, в которых отличился 7 голами и 8 результативными передачами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 63 миллиона фунтов.