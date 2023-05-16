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Сегодня, 19:04

«Барселона» готова обменять Фати на хавбека «Арсенала» Эдегора

Виталий Косик
Корреспондент
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«Барселона» готова обменять форварда команды Ансу Фати на полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора, сообщает El Nacional.

По информации издания, президент каталонской команды Жоан Лапорта не хотел бы расставаться с 20-летним испанцем, но готов согласится на обмен, в который будет входить норвежский хавбек.

Ранее сообщалось, что 24-летним полузащитником интересуются в «Баварии» и «ПСЖ».

Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Эдегор сыграл в 43 матчах за «канониров» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ансу Фати
Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 4 4 92-31 85
2
 Арсенал 36 25 6 5 83-42 81
3
 Ньюкасл 35 18 12 5 63-31 66
4
 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
5
 Ливерпуль 36 19 8 9 70-42 65
6
 Брайтон 34 17 7 10 66-45 58
7
 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
8
 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
9
 Брентфорд 36 13 14 9 54-45 53
10
 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
11
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
14
 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15
 Вест Хэм 36 10 7 19 38-52 37
16
 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
17
 Эвертон 36 7 11 18 32-56 32
18
 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
19
 Лестер 36 8 6 22 49-67 30
20
 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
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24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 1
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
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25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 0
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 4 : 0
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
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Кр. Пэлас – Ливерпуль
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