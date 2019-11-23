Баркли снова вызвал недовольство руководства «Челси»

Полузащитник «Челси» Росс Баркли снова был замечен в ночном клубе. В сети появились фотографии, как он танцует полуголым в одном из клубов в Дубае, сообщает Daily Mail.

Футболист восстанавливается после травмы и не играл уже около месяца. Клуб согласился отпустить его на выходные на время игр сборных с условием, что он не попадет в какие-то неприятности.

Chelsea star Ross Barkley filmed TOPLESS in Dubai nightclub https://t.co/2Hei4ZpsyK via @MailOnline — A ChelseaFC Fan View (@ChelseaFarleh) November 22, 2019

Ранее Баркли уже становился участником неприятного скандала. Таксист, подвозивший Росса, пытался заставить игрока сборной Англии заплатить за рассыпанные по салону чипсы. Баркли отказывался, ссылаясь на отсутствие наличности. Тогда водитель кэба вызвал полицейских, которые оперативно подъехали к месту конфликта и объяснили футболисту его неправоту. Один из констеблей проводил игрока «Челси» к банкомату, тот снял деньги и через офицера передал водителю.

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