Баркли: «Лутон» растет и может забивать голы любому сопернику в АПЛ»

Полузащитник «Лутона» Росс Баркли прокомментировал поражение от «Арсенала» (3:4) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Мы забили три гола топ-команде. Нам нужен тот же менталитет в игре против «Манчестер Сити». Мы знаем, насколько они хороши, они победители Лиги чемпионов. Три забитых гола показывают, что мы растем и можем забивать голы любому сопернику в лиге. Мы поговорим об этом завтра, оставим это поражение позади и в воскресенье выйдем играть с «Ман Сити», — цитирует BBC Баркли.

«Арсенал» с 36 очками лидирует в турнирной таблице. «Лутон Таун» — на 17-й строчке (9 очков).