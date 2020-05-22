Баллак скептически оценил игру ван Дейка. И вот почему

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак считает, что уверенная игра защитника Виргила ван Дейка в составе «Ливерпуля» связана с тем, что ему повезло на соперников в чемпионате Англии.

— Виргилу ван Дейку повезло играть в эпоху, когда в премьер-лиге нет Дрогба, Лэмпарда, Алана Ширера, Уэйна Руни, ван Перси, Тевеса, Адебайора и Диегу Косты. Неудивительно, что они думают, что он лучший защитник лиги, — цитирует Football Hub Баллака.