Баллак поделился мнением о проблемах Вернера в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак поделился мнением о трудностях соотечественника и форварда «синих» Тимо Вернера.

«Тимо начал в «Челси» достаточно неплохо, однако, когда нападающий забивает мало, тогда он теряет уверенность. Ему сложно, в «Лейпциге» он привык играть по-другому, у него было больше пространства. «Челси» много владеет мячом, хочет доминировать над соперником. С приходом Тухеля этого станет еще больше. Тимо должен поработать над своим стилем игры. Если его голевая засуха закончится, то он сможет вернуть прежнюю форму», — цитирует Goal Баллака.

Вернер перешел в «Челси» летом 2020 года из «Лейпцига». В сезоне-2020/21 24-летний немец провел 30 матчей за «синих», на его счету 9 голов и 7 результативных передач.