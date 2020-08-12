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Бакайоко не исключил возвращения в «Милан»

15:58
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Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко рассказал, что не против перехода в «Милан». Ранее сообщалось, что «россонери» хотят арендовать 25-летнего француза.

— Все знают, что «Милан» в моем сердце и что у меня хорошие воспоминания о клубе, — цитирует Goal.com Бакайоко. — Тем не менее, пока я игрок «Челси», посмотрим, что произойдет позднее.

В сезоне-2019/20 Бакайоко выступал за «Монако» на правах аренды, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Он уже был в аренде в «Милане» в сезоне-2018/19.

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