Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:36

Бабель назвал «Фулхэм» подходящим клубом для Погба

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-футболист «Ливерпуля» Райан Бабель предположил, в каком клубе мог бы заиграть полузащитник Поль Погба после расторжения контракта с «Ювентусом».

С 1 декабря 2024 года 31-летний француз перейдет в статус свободного агента.

«Думаю, Погба станет хорошим дополнением для клубов АПЛ. Он мог бы хорошо проявить себя в командах, вроде «Фулхэма», где давление не такое высокое, как в «Манчестер Юнайтед». Для Погба было бы хорошо, присоединиться к команде, которая не обязательно претендует на первое место в турнире», — цитирует Бабеля Instant Casino.

В 2022 году Погба перешел из «МЮ» в «Ювентус». 29 февраля 2024 года хавбек получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, срок которой истекает в марте 2025 года.

Источник: Instant Casino
Поль Погба
Футбол
ФК Фулхэм
ФК Ювентус
Читайте также
Причиной смерти постояльцев соццентра на Алтае мог стать ротавирус
Польскую теннисистку Швентек отстранили на месяц из-за допинга
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Дерби с одной шайбой, СКА наказан за удаления, а Ротенберг взывает к совести. Что произошло в КХЛ 28 ноября
Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Популярное видео
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фрэнк Лэмпард возглавил команду из чемпионшипа «Ковентри Сити»

Вирджил ван Дейк ответил на слухи об интересе «Реала»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2
 Ман. Сити 12 7 2 3 22-17 23
3
 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4
 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5
 Брайтон 12 6 4 2 21-16 22
6
 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
7
 Нот. Форест 12 5 4 3 15-13 19
8
 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9
 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
10
 Ньюкасл 12 5 3 4 13-13 18
11
 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12
 МЮ 12 4 4 4 13-13 16
13
 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14
 Вест Хэм 12 4 3 5 15-19 15
15
 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16
 Лестер 12 2 4 6 15-23 10
17
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 20-28 9
18
 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19
 Кр. Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20
 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.11 23:00
Брайтон – Саутгемптон
 - : -
30.11 18:00
Брентфорд – Лестер
 - : -
30.11 18:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 - : -
30.11 18:00
Нот. Форест – Ипсвич
 - : -
30.11 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
30.11 20:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
1.12 16:30
Челси – Астон Вилла
 - : -
1.12 16:30
МЮ – Эвертон
 - : -
1.12 16:30
Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
1.12 19:00
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 10 1 4
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 8 1 2
Кристиан Нергор

Кристиан Нергор

Брентфорд

 10 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости