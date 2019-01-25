Азар - в ответ на критику Сарри: "Я - лидер"

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар ответил на критику со стороны главного тренера команды Маурицио Сарри, который заявил, что считает его не лидером, а индивидуалистом.

- Я всегда говорил, что являюсь лидером на поле. Считаю, что я - лидер, - цитирует Азара Goal.com. - Честно говоря, меня не волнует то, что обо мне говорит тренер. Я играю в футбол, для меня это не имеет значения. Я фокусируюсь на команде и на том, что я могу для нее сделать. Моя обязанность - делать на поле все, что в моих силах. И я счастлив от этого. У нас есть два дня перед воскресным матчем с "Шеффилдом", она тоже будет трудной. Парни заслужили победу над "Тоттенхэмом". Мы сыграли в свой лучший футбол и заслужили ее.

"Челси" одолел "Тоттенхэм" во втором матче полуфинала Кубка лиги (2:1, 4:2 пен.). В решающем матче, который состоится 24 февраля, "синие" сыграют с "Манчестер Сити".

"Индивидуалист, а не лидер". Сарри - об Азаре