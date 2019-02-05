Азар решил, каким будет его будущее

Бельгийский форвард "Челси" Эден Азар заявил RMC, что принял решение относительно своего будущего.

Однако озвучивать его он не пожелал.

- Я знаю, как поступлю. Я уже принял решение, - приводит слова игрока Твиттер Get French Football News со ссылкой на RMC.

Действующий контракт Азара с "Челси" заканчивается летом 2020 года. Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему игроку со стороны "Реала". Сам бельгиец также заявлял о своем желании перебраться в Испанию.

В текущем сезоне Азар сыграл в 24 матчах АПЛ, в которых забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.

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