Азар рад возвращению Зидана. Он все-таки перейдет в "Реал"?

Полузащитник "Челси" Эден Азар рад, что Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера "Реала". Француз оставил пост после трех побед в Лиге чемпионов подряд, а по ходу нынешнего сезона вернулся на должность.

- Я не игрок "Реала", но, как поклонник Зидана, я очень рад, что он вернулся, потому что футболу нужен Зидан. Это хорошо для "Реала", это хорошо для фанатов. Но для других команд это не так хорошо, потомау что "Реал" с Зиданом выиграл очень много, так что будет сложно.

Мое будущее - это не то, о чем я хочу говорить сейчас. Вокруг меня много слухов, но у меня еще месяц в "Челси". В конце сезона будет здорово, если мы выиграем Лигу Европы и попадем в Лигу чемпионов.

По данным ряда СМИ, Азар близок к переходу в "Реал" в летнее трансферное окно.