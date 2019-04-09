Азар обогнал Роналду по количеству голов в АПЛ

"Челси" обыграл "Вест Хэм" (2:0) в матче 33-го тура чемпионата Англии. В составе победителей дубль сделал Эден Азар.

Для бельгийского форварда это 85-й мяч в премьер-лиге. По этому показателю он обогнал Криштиану Роналду, забившего 84 раза в АПЛ. Португалец ранее выступал за "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне 28-летний Эден Азар провел 42 матча за "Челси" во всех турнирах и забил 21 мяч при 12 голевых передачах. За команду он выступает с 2012 года.

Eden Hazard has now scored more Premier League goals (85) than Cristiano Ronaldo (84)



We'll just leave that here... 🤐 pic.twitter.com/Kz0VMm4nuw – Coral (@Coral) 8 апреля 2019 г.

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