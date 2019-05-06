Форвард "Челси" Эден Азар отдал две голевые передачи в матче 37-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (3:0). Таким образом, бельгиец достиг отметки в 15 ассистов в текущем сезоне и вышел в лидеры среди игроков европейских лиг топ-5.

Среди других ассистентов: вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер и хавбек дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо отдали по 14 передач, форвард "Барселоны" Лионель Месси – 13.

Отметим, что "Челси" и "Арсенал" продолжают играть в Лиге Европы. В первом полуфинальном матче "Арсенал" обыграл "Валенсию" (3:1), а "Челси" сыграл вничью с "Айнтрахтом" (1:1).