"Азар был особенным игроком для "Челси". Моуринью - о трансферной политике лондонского клуба

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью заявил, что потеря полузащитника Эдена Азара является стала весомой для лондонского клуба.

- "Челси" нужен центральный защитник? Курт Зума! - заявил в интервью Sky Sports специалист. - Вам не нужно никого покупать, не нужно тратиться. Зума! Он чемпион Англии, он играл за "Челси", играл за "Сток Сити" и за "Эвертон" в Премьер-лиге, играл за сборную Франции. Он твой игрок, он был в аренде, где купить игрока лучше, чем он? Он уже у тебя есть.

Единственная проблема "Челси" очевидна - потеря феноменального футболиста. Эден Азар был особенным игроком, а клуб потерял его.

Как сообщалось ранее, "Челси" выразил желание отпустить Зума в "Эвертон" за 33,5 миллиона евро, однако главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард намерен дать 24-летнему защитнику шанс. В прошлом сезоне Зума выступал за "Эвертон" на правах аренды. Он сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.