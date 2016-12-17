21:37 17 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Айтор Каранка: "Победы над прямыми конкурентами всегда важны"

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Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка после матча 17-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (3:0) отметил, что победы над прямыми конкурентами всегда важны. Команда испанца после этого результата смогла отдалиться от зоны вылета на расстояние четырех очков.

- Было сложно победить в этом матче, - приводит ВВС слова Каранки. - Такие игры против прямых конкурентов всегда важны. После каждого тура наша команда приобретает опыт. Главное, что мы смогли создать неплохие моменты. Поэтому и забили три гола.

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