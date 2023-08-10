«Аякс» раскрыл сумму трансфера Альвареса в «Вест Хэм»

«Аякс» сообщил, сколько «Вест Хэм» заплатил за полузащитника Эдсона Альвареса. Лондонцы потратили на переход игрока 38 миллионов евро. За счет бонусов сумма может вырасти до 41 миллиона евро.

Соглашение с 25-летним мексиканцем рассчитано до лета 2028 года. Хавбек будет выступать под 19-м номером.