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Сегодня, 14:42

«Аякс» раскрыл сумму трансфера Альвареса в «Вест Хэм»

Виктория Кравченко
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«Аякс» сообщил, сколько «Вест Хэм» заплатил за полузащитника Эдсона Альвареса. Лондонцы потратили на переход игрока 38 миллионов евро. За счет бонусов сумма может вырасти до 41 миллиона евро.

Соглашение с 25-летним мексиканцем рассчитано до лета 2028 года. Хавбек будет выступать под 19-м номером.

Альварес выступал за «Аякс» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за команду.

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