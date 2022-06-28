«Аякс» потребует за Антони и Мартинеса у «Манчестер Юнайтед» около 150 миллионов евро

«Аякс» потребует за нападающего Антони и защитника Лисандро Мартинеса у «Манчестер Юнайтед» около 150 миллионов евро, сообщает The Telegraph.

По информации источника, амстердамский клуб оценивает Антони в 80-90 миллионов евро, а Мартинеса — в 52-57 миллионов евро.

Отмечается, что у «Аякса» нет необходимости продавать нападающего и защитника, поэтому они сообщили манчестерскому клубу, что продадут их только в случае огромных предложений.

При этом интерес к 24-летнему аргентинскому защитнику также проявляет «Арсенал», который находится в более выгодной позиции при переговорах.