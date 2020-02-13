«Аякс» объявил о переходе Зиеха в «Челси»
15:19
«Аякс» объявил о переходе 26-летнего полузащитника команды Хакима Зиеха в «Челси» в летнее трансферное окно.
Как сообщает официальный сайт голландского клуба, контракт марроканца с «синими» будет действовать до конца июня 2022 года. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро, но может вырасти до 44 миллионов в зависимости от выступлений игрока. Футболист официально присоединится к лондонскому клубу 1 июля 2020 года.
138 days of magic left.— AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2020
Let's enjoy every single touch... ?
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Зиех дебютировал за «Аякс» 11 сентября 2016 года. Всего марроканец провел 160 матчей за «аяксидов», в которых забил 49 голов и сделал 82 результативные передачи.
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