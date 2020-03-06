Автор дубля в ворота «Ливерпуля» Сарр: «В 2017 году предпочел «Ренн» «Барселоне»

Нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр, который оформил дубль в ворота «Ливерпуля» в последнем матче чемпионата Англии, рассказал, почему в свое время отказался от перехода в «Барселону». По словам 22-летнего сенегальца, он в 2017 году отказал «Барселоне» ради перехода в «Ренн».

— Я принял решение перейти в «Ренн», потому что не хотел в «Барселону», чтобы сидеть там в запасе или играть за резерв, — цитирует L'Equipe Сарра. — Я хотел играть, поэтому и выбрал «Ренн». В конечном счете я всегда мечтал играть в Англии, за премьер-лигой следил с самого детства.