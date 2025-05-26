Автомобиль протаранил толпу фанатов «Ливерпуля» во время празднования чемпионства

Автомобиль протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля» во время празднования чемпионства.

Инцидент произошел в районе улицы Уотер-стрит.

Газета The Daily Telegraph сообщает о 17 пострадавших. По информации Sky News, в центре города собралось несколько тысяч болельщиков клуба.

По данным полиции Мерсисайда, водитель был задержан. На месте работают экстренные службы.

По итогам сезона 2024/25 «Ливерпуль» занял первое место в турнирной таблице АПЛ с 84 очками и завоевал титул в 20-й раз в истории.