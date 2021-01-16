Авраам Грант прокомментировал информацию о возвращении в «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Авраам Грант прокомментировал слухи о том, что он может вернуться в лондонскую команду и сменить Фрэнка Лэмпарда на посту наставника «синих».

«Я не получал официального предложения от «Челси». Могу лишь повторить свое мнение о том, что у этой команды очень высокий потенциал. Сейчас клубу нужно время. Я верю, что Фрэнк Лэмпард справится с работой и принесет команде пользу», — сказал Грант в видео, которое опубликовал у себя в Instagram.

Грант возглавлял «Челси» с 2007 по 2008 год. Под его руководством «Челси» впервые в истории дошел дофинала Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти 5:6).