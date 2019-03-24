Авраам Грант: "Не люблю, когда говорят, что Моуринью плохой тренер"

Бывший тренер "Челси" Авраам Грант рассказал, как он возглавил команду после отставки Жозе Моуринью.

- Когда я стал главным тренером "Челси", ситуация была сложная, даже тяжелее, чем люди представляют себе. СМИ говорил про отвратительный футбол и плохую атмосферу. Агент Пини Захави написал мне смс: "Я твой большой друг, поэтому скажу тебе правду. Это не очень хорошее решение. Не лучшее время заменить Моуринью". Он сказал это как друг. Он имел в виду, что трудно приходить после Моуринью,еще и по ходу сезона. У тебя нет времени на построение команды, - цитирует Гранта Sport Arena. - Я хорошо это понимал. Он переживал за меня. Но я принял другое решение. Тогда я был одним из директоров "Челси" и знал возможности команды. Не люблю, когда говорят, что Моуринью плохой тренер. Помните, как провел первый сезон Гвардьола в "Манчестер Сити"? Ни одного трофея! Но после этого был второй успешный сезон. В моем распоряжении в "Челси" были хорошие игроки, и мне надо было добавить им уверенности. Мы добились хорошего результата и заложили фундамент на будущее. Однако руководство решило продолжить свою линию и менять тренеров в среднем раз в сезон.

Напомним, ранее Жозе Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

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