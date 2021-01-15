Авраам Грант может временно возглавить «Челси», а летом команду примет Тухель

Бывший главный тренер «Челси» Авраам Грант может во второй раз в карьере возглавить лондонский клуб, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Владелец «синих» Роман Абрамович недоволен результатами команды под руководством Фрэнка Лэмпарда и ищет варианты его замены.

Отмечается, что 65-летний Грант станет временным тренером команды до конца сезона. Летом же команду примет Томас Тухель, уволенный в конце декабря из «ПСЖ».

Авраам Грант возглавил «Челси» в сентябре 2007 года после увольнения Романа Абрамовича. Под его руководством «Челси» впервые в истории дошел дофинала Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Юнайтед» (1:1, пенальти 5:6).

После окончания сезона-2007/08 Грант оставил «Челси», не проиграв в АПЛ ни одного домашнего матча. На данный момент израильский специалист входит в руководство индийского «Норт-Ист Юнайтед» в должности технического директора.