Аутсайдер «Уотфорд» разгромил «Ливерпуль». Команда Клоппа прервала 44-матчевую беспроигрышную серию

«Уотфорд» разгромил «Ливерпуль» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 3:0. Исмаила Сарр оформил дубль в середине второго тайма в течение шести минут. В эпизоде с третьим голом он отметился голевой передачей.

Команда Юргена Клоппа прервала 44-матчевую серию без поражений в АПЛ. Предыдущий раз они проигрывали больше года назад — 3 января 2019 года (1:2 с «Манчестер Сити»). Это второй результат в истории лиги, «Ливерпуль» не смог побить рекорд «Арсенала» (49 матчей без поражений с 7 мая 2003 по 24 октября 2004 года).

Кроме того, команда не смогла превзойти, а только повторила рекорд победной серии «Манчестер Сити» — 18 встреч подряд.

«Уотфорд» же благодаря крупной победе поднялся с предпоследнего места в таблице на 17-е и покинул зону вылета.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате, на 22 очка опережая «Манчестер Сити», который провел на одну игру меньше. Чтобы обеспечить чемпионство, «красным» в оставшихся 10 играх достаточно набрать 12 очков