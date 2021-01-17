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«Атлетико» возобновил интерес к Ляказетту

13:37
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Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может перейти в «Атлетико», сообщает Daily Mail.

По информации источника, мадридский клуб возобновил интерес к 29-летнему французу. «Атлетико» пытался приобрести форварда зимой и летом 2020 года.

В сезоне-2020/21 Ляказетт провел 21 матч за «Арсенал», на его счету 9 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

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