«Манчестер Юнайтед» предложил 130 миллионов евро за Феликса. «Атлетико» отказал

«Атлетико» отказался от 130 миллионов евро от «Манчестер Юнайтед» за Феликса

«Атлетико» ответил отказом на предложение «Манчестер Юнайтед» о переходе нападающего Жоау Феликса, сообщает As.

По данным источника, английский клуб предлагал за 22-летнего португальца 130 миллионов евро. «Атлетико» в свою очередь указал «МЮ» на пункт о выкупе футболиста, в котором прописана сумма в 350 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Феликс забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2026 года.