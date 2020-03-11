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«Атлетико» может купить Ляказетта у «Арсенала»

10:32

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может перейти в «Атлетико» в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

Как сообщает издание, в контракте 28-летнего француза с «канонирами» есть пункт, позволяющий футболисту покинуть команду в случае, если та не пробьется в Лигу чемпионов. В «Атлетико» давно проявляют интерес к Ляказетту и считают, что форвард значительно усилит атакующую линию мадридской команды.

В сезоне-2019/20 на счету Ляказетта 9 голов и 3 результативных передачи в 26 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 60 миллионов евро.

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