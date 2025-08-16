«Астон Виллу» оштрафовали на 145 тысяч евро за нарушения со стороны бол-боев

«Астон Виллу» оштрафовали на сумму около 145 тысяч евро после того, как клуб признал нарушения в работе бол-боев в пяти матчах АПЛ сезона-2024/25, сообщает BBC.

Бол-бои несколько раз передавали мяч игрокам «Астон Виллы» вместо того, чтобы следовать правилам и позволять им самим подбирать их.

В некоторых домашних матчах футболистам «львов» ставились дополнительные мячи для подачи угловых, а в одном случае спортивный снаряд был выброшен на поле, когда вратарь соперника уже держал его в руках, чтобы возобновить игру ударом от ворот.

«Астон Вилла» в сезоне-2024/25 заняла шестое место в таблице АПЛ. На своем поле в 19 матчах команда одержала 11 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.