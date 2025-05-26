«Астон Вилле» интересен Шевалье

Вратарь «Лилля» Люка Шевалье — приоритетный кандидат для «Астон Виллы» в качестве замены аргентинскому голкиперу Эмилиано Мартинесу, сообщает Get French Football News.

Ожидается, что 32-летний Мартинес уйдет из бирмингемского клуба в ближайшее межсезонье.

Спортивный директор «Астон Виллы» уже обсуждал финансовые условия с представителями Шевалье, хотя официальное предложение пока не сделано. Сам футболист готов к переходу, сообщается в статье. За французского вратаря «Лилль» может запросить компенсацию в размере 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний Шевалье провел 48 матчей во всех турнирах, из них 13 — «сухие». 11 «сухих» матчей он е в чемпионате Франции. Шевалье был признан лучшим вратарем лиги 1. Его текущий контракт с клубом действует до июня 2027 года.