«Астон Вилле» интересен Шевалье
Вратарь «Лилля» Люка Шевалье — приоритетный кандидат для «Астон Виллы» в качестве замены аргентинскому голкиперу Эмилиано Мартинесу, сообщает Get French Football News.
Ожидается, что 32-летний Мартинес уйдет из бирмингемского клуба в ближайшее межсезонье.
Спортивный директор «Астон Виллы» уже обсуждал финансовые условия с представителями Шевалье, хотя официальное предложение пока не сделано. Сам футболист готов к переходу, сообщается в статье. За французского вратаря «Лилль» может запросить компенсацию в размере 40 миллионов евро.
В текущем сезоне 23-летний Шевалье провел 48 матчей во всех турнирах, из них 13 — «сухие». 11 «сухих» матчей он е в чемпионате Франции. Шевалье был признан лучшим вратарем лиги 1. Его текущий контракт с клубом действует до июня 2027 года.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Ньюкасл
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13
|Эвертон
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14
|Лидс
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15
|Кр. Пэлас
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16
|Нот. Форест
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17
|Тоттенхэм
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18
|Ковентри
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19
|Ипсвич
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20
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|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
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|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
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|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
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|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
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|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
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|Брайтон – Астон Вилла
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|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
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|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
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|Фулхэм – Челси
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