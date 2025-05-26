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26 мая 2025, 18:27

«Астон Вилле» интересен Шевалье

Камила Абдурахманова
корреспондент

Вратарь «Лилля» Люка Шевалье — приоритетный кандидат для «Астон Виллы» в качестве замены аргентинскому голкиперу Эмилиано Мартинесу, сообщает Get French Football News.

Ожидается, что 32-летний Мартинес уйдет из бирмингемского клуба в ближайшее межсезонье.

Спортивный директор «Астон Виллы» уже обсуждал финансовые условия с представителями Шевалье, хотя официальное предложение пока не сделано. Сам футболист готов к переходу, сообщается в статье. За французского вратаря «Лилль» может запросить компенсацию в размере 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний Шевалье провел 48 матчей во всех турнирах, из них 13 — «сухие». 11 «сухих» матчей он е в чемпионате Франции. Шевалье был признан лучшим вратарем лиги 1. Его текущий контракт с клубом действует до июня 2027 года.

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Люка Шевалье
ФК Астон Вилла
ФК Лилль
Эмилиано Мартинес
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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