«Астон Вилла» закрыла свою базу из-за вспышки коронавируса перед матчем с «Ливерпулем»

Пресс-служба «Астон Виллы» сообщает, что клуб закрыл свою тренировочную базу «Бодимур Хит» после вспышки коронавируса. Сегодняшняя тренировка команды перед матчем 1/32 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (8 января, Бирмингем) была отменена.

В заявлении «Астон Виллы» говорится о том, что после планового тестирования на covid-19 было выявлено большое количество зараженных среди футболистов и сотрудников клуба. В понедельник их поместили на самоизоляцию. После второго раунда тестирования были получены новые положительные результаты.

В клубе консультируются с медиками, Футбольной ассоциацией Англии и представителями АПЛ.

«Астон Вилла» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками после 15 туров.