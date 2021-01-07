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«Астон Вилла» закрыла свою базу из-за вспышки коронавируса перед матчем с «Ливерпулем»

17:45
Джек Грилиш. Фото AFP
Джек Грилиш. Фото AFP
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Пресс-служба «Астон Виллы» сообщает, что клуб закрыл свою тренировочную базу «Бодимур Хит» после вспышки коронавируса. Сегодняшняя тренировка команды перед матчем 1/32 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (8 января, Бирмингем) была отменена.

В заявлении «Астон Виллы» говорится о том, что после планового тестирования на covid-19 было выявлено большое количество зараженных среди футболистов и сотрудников клуба. В понедельник их поместили на самоизоляцию. После второго раунда тестирования были получены новые положительные результаты.

В клубе консультируются с медиками, Футбольной ассоциацией Англии и представителями АПЛ.

«Астон Вилла» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками после 15 туров.

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