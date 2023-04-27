«Астон Вилла» заинтересована в трансфере форварда «Брентфорда» Тони

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони может продолжить карьеру в «Астон Вилле», утверждает Football Insider.

По информации источника, команда Унаи Эмери рассчитывает подписать нового форварда перед началом следующего сезона.

В текущем сезоне 27-летний форвард провел 31 матч в АПЛ, забил 19 мячей и отдал 4 голевые передачи. Он уступает в гонке бомбардиров только Эрлину Холанну («Манчестер Сити», 33 гола) и Харри Кейну («Тоттенхэм», 24).

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в 50 миллионов евро.