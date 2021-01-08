«Астон Вилла» выставила дублеров на игру с «Ливерпулем». В команде вспышка коронавируса

Стали известны составы «Астон Виллы» и «Ливерпуля» на матч 1/32 финала Кубка Англии. Бирмингемский клуб выставил на игру дублеров. В основном составе была выявлена вспышка коронавируса, из-за чего была закрыта тренировочная база клуба. Заражение поставило под угрозу проведение матча, но игра все же состоится в срок. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Полностью состав «Астон Виллы» выглядит следуюшим образом: Оноди, Бридж, Д. Реван, Уолкер, Роу, Барри, Кеслер, Силла, Кришайн, Рэйхи, Богард. Запасные: Зиш, Джей-Харт, Сониа, Тэит, Роу, Янг, Свинклс, Илинг, Линдли.

«Ливерпуль» выпустит на игру следующий состав: Келлехер, Н. Уильямс, Р. Уильямс, Фабинью, Милнер, Хендерсон, Вайналдум, Джонс, Мане, Минамино, Салах. Запасные: Алиссон, Робертсон, Филлипс, Александр-Арнолд, Тиагу Алькантара, Фирмину, Окслейд-Чемберлен, Ориги, Шакири.