«Астон Вилла» вышла в финал Кубка лиги, обыграв «Лестер»

«Астон Вилла» в домашнем матче полуфинала Кубка английской лиги победила «Лестер» — 2:1. В первой встрече команды разошлись миром — 1:1.

В составе хозяев отличились Мэтт Таргетт и Трезеге, забивший в компенсированное ко второму тайму время. Гол в составе «Лестера» на счету Келечи Ихеаначо.

В финале «Астон Вилла» сыграет с победителем пары «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Кубок английской лиги

1/2 финала

«Астон Вилла» — «Лестер» — 2:1 (1:0)

Голы: Таргетт, 12 (1:0). Ихеаначо, 72 (1:1). Трезеге, 90+3 (2:1).

«Астон Вилла»: Нюланн, Таргетт, Гильбер (Эль-Мохамади, 84), Мингс, Хос, Конса, Грилиш, Накамба, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 77), Саматта (Дэвис, 67).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Грэй, 86), Мэддисон, Перес (Варди, 56), Ихеаначо.

Предупреждения: Конса, 57. Дуглас Луис, 60. Чаглар Сеюнджю, 76.

Судья: Дин (Англия).

28 января. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».