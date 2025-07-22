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22 июля 2025, 23:18

«Астон Вилла» — о смерти Осборна: «Он всегда поддерживал особую связь с клубом. Покойся с миром, Оззи»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пресс-служба «Астон Виллы» выразила соболезнования в связи со смертью рок-музыканта Оззи Осборна.

О кончине британца стало известно во вторник, 22 июля. Ему было 76 лет.

«Футбольный клуб «Астон Вилла» с грустью узнал о кончине всемирно известной рок-звезды и болельщика «Виллы» Оззи Осборна.

Выросший в Астоне, недалеко от стадиона «Вилла Парк», Оззи всегда поддерживал особую связь с клубом и сообществом, к которому он принадлежит.

В это чрезвычайно трудное время все сотрудники «Астон Виллы» соболезнуют его жене Шэрон, семье, друзьям и бесчисленным поклонникам.

Покойся с миром, Оззи», — говорится в сообщении.

В 2006 году Осборн был включен в Зал славы рок-н-ролла как участник Black Sabbath и как сольный исполнитель в 2024-м.

5 июля 2025 года Black Sabbath выступили с прощальным концертом на стадионе «Вилла Парк» в родном для группы Бирмингеме.

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ФК Астон Вилла
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