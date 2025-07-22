«Астон Вилла» — о смерти Осборна: «Он всегда поддерживал особую связь с клубом. Покойся с миром, Оззи»
Пресс-служба «Астон Виллы» выразила соболезнования в связи со смертью рок-музыканта Оззи Осборна.
О кончине британца стало известно во вторник, 22 июля. Ему было 76 лет.
«Футбольный клуб «Астон Вилла» с грустью узнал о кончине всемирно известной рок-звезды и болельщика «Виллы» Оззи Осборна.
Выросший в Астоне, недалеко от стадиона «Вилла Парк», Оззи всегда поддерживал особую связь с клубом и сообществом, к которому он принадлежит.
В это чрезвычайно трудное время все сотрудники «Астон Виллы» соболезнуют его жене Шэрон, семье, друзьям и бесчисленным поклонникам.
Покойся с миром, Оззи», — говорится в сообщении.
В 2006 году Осборн был включен в Зал славы рок-н-ролла как участник Black Sabbath и как сольный исполнитель в 2024-м.
5 июля 2025 года Black Sabbath выступили с прощальным концертом на стадионе «Вилла Парк» в родном для группы Бирмингеме.
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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12
|Ньюкасл
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13
|Эвертон
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14
|Лидс
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15
|Кр. Пэлас
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16
|Нот. Форест
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17
|Тоттенхэм
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18
|Ковентри
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19
|Ипсвич
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20
|Халл Сити
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
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