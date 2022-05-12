«Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барселоны»

«Астон Вилла» выкупила полузащитника Филиппе Коутиньо у «Барселоны».

Как сообщает официальный сайт бирмингемского клуба, контракт с 29-летним бразильцем рассчитан до 2026 года.

Напомним, что полузащитник перешел из каталонского клуба в «Астон Виллу» на правах аренды в январе 2022 года. В 16 матчах чемпионата Англии Коутиньо забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

В составе «Барселоны» Коутиньо по два раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, а также один раз Суперкубок Испании.