«Астон Вилла» впервые с 1919 года выиграла девять из последних десяти матчей АПЛ

«Астон Вилла» в 15-м туре чемпионата Англии обыграла «Арсенал» (2:1) и выиграла девять из последних десяти матчей АПЛ.

Как сообщает Opta, это первый раз с декабря 1919 года, когда клуб одержал девять побед в десяти матчах сезона в высшем дивизионе.

«Астон Вилла» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре команда 14 декабря сыграет с «Вест Хэмом».