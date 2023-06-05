«Астон Вилла» включилась в гонку за Тилеманса

Бывший полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может продолжить карьеру в «Астон Вилле», сообщает The Athletic.

По информации источника, главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери хотел бы быстро оформить переход бельгийца. Он уже интересовался им в зимнее трансферное окно.

Ранее об уходе Тилеманса в статусе свободного агента объявил «Лестер». В минувшем сезоне полузащитник провел 37 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.