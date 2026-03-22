«Астон Вилла» обыграла «Вест Хэм» в АПЛ, «Тоттенхэм» разгромно уступил «Ноттингем Форест»
«Астон Вилла» дома победила «Вест Хэм» в матче 31-го тура АПЛ — 2:0.
По голу у бирмингемцев забили Джон Макгинн (15-я минута) и Олли Уоткинс (68-я).
«Астон Вилла» (54 очка) прервала серию из трех поражений и остается на четвертом месте в АПЛ. «Вест Хэм» (29 очков) идет 18-м в турнирной таблице.
В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Ноттингем Форест» — 0:3. У гостей отличились Игор Жезус (45-я), Морган Гиббс-Уайт (62-я) и Тайво Авонийи (87-я).
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Источник: Таблица АПЛ
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14
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15
|Кр. Пэлас
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16
|Нот. Форест
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17
|Тоттенхэм
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19
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|Халл Сити – МЮ
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|Эвертон – Кр. Пэлас
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|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
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|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
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|16:00
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