«Астон Вилла» обыграла «Вест Хэм» в АПЛ, «Тоттенхэм» разгромно уступил «Ноттингем Форест»

«Астон Вилла» дома победила «Вест Хэм» в матче 31-го тура АПЛ — 2:0.

По голу у бирмингемцев забили Джон Макгинн (15-я минута) и Олли Уоткинс (68-я).

«Астон Вилла» (54 очка) прервала серию из трех поражений и остается на четвертом месте в АПЛ. «Вест Хэм» (29 очков) идет 18-м в турнирной таблице.

В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Ноттингем Форест» — 0:3. У гостей отличились Игор Жезус (45-я), Морган Гиббс-Уайт (62-я) и Тайво Авонийи (87-я).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 31-й тур.

22 марта, 17:15. Вилла Парк (Бирмингем)

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 31-й тур.

22 марта, 17:15. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)

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