«Астон Вилла» и «Вест Хэм» сыграли вничью в АПЛ

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«Астон Вилла» дома сыграла вничью с «Вест Хэмом» в матче 23-го тура АПЛ — 1:1.

Счет на 8-й минуте открыл полузащитник хозяев Джейкоб Рэмси. Гости отыгрались благодаря голу Эмерсона на 70-й минуте.

«Астон Вилла» (38 очков) занимает восьмое место в АПЛ. «Вест Хэм» (28) поднялся на 12-ю позицию в турнирной таблице.