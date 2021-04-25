«Астон Вилла» спаслась от поражения в матче с «Вест Бромвичем» в добавленное время

«Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Вест Бромвичем» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 2:2.

Хозяева ушли от поражения за три минуты до конца встречи — на 90+2-й минуте форвард «виллианов» Кейнан Дэвис отправил мяч в ворота гостей при счете 1:2 в их пользу.

«Астон Вилла» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 45 очками в 32 матчах. «Вест Бромвич» идет на предпоследней, 19-й строчке с 25 очками в 33 играх.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

33-й тур

«Астон Вилла» — «Вест Бромвич Альбион» — 2:2 (1:1)

Голы: Эль-Гази, 9 — с пенальти (1:0). Перейра, 23 — с пенальти (1:1). Мингс, 47 — в свои ворота (1:2). Дэвис, 90+2 (2:2).

«Астон Вилла»: Мартинес, Эль-Мохамади, Таргетт, Мингс, Конса, Баркли (Дэвис, 82), Макгинн, Дуглас Луис (Рэмси, 78), Траоре (Уэсли, 90+1), Эль-Гази, Уоткинс.

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Мэйтланд-Найлс (О`Ши, 86), Ферлонг, Окай Йокушлу, Галлахер, Робинсон (Филлипс, 67), Перейра, Диань.

Предупреждения: Галлахер, 54. Окай Йокушлу, 77.

Судья: Аттуэлл (Англия).

25 апреля. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».