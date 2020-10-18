«Астон Вилла» в добавленное время победила «Лестер»

В матче 5-го тура чемпионата Англии «Лестер» принимал «Астон Виллу». Гости победили с минимальным счетом — 1:0.

Победный мяч был забит в уже добавленное ко второму тайму время: отличился полузащитник Росс Баркли.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Лестер» — «Астон Вилла» — 0:1 (0:0)

Гол: Баркли, 90+1.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Кастань, Фофана, Джастин, Менди (Чудхури, 78), Прат (Мэддисон, 68), Тилеманс, Барнс, Перес, Ихеаначо (Слимани, 71).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Баркли, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Траоре, 81), Уоткинс.

Предупреждения: Перес, 31. Макгинн, 32. Кэш, 40. Тилеманс, 41. Дуглас Луис, 70. Кастань, 73. Эванс, 74.

Судья: Мосс (Англия).

18 октября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».