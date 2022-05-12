«Астон Вилла» в ближайшее время объявит о выкупе Коутиньо у «Барселоны»

«Астон Вилла» в ближайшее время объявит о выкупе полузащитника Филиппе Коутиньо у «Барселоны», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны завершили сделку вчера вечером. «Барселона» получит за 29-летнего бразильца около 20 миллионов евро.

«Астон Вилла» арендовала Коутиньо у «Барселоны» в январе 2022 года. На счету футболиста 4 гола и 3 результативных передачи в 16 матчах за английскую команду.