«Астон Вилла» вышла в 1/8 финала Кубка английской лиги

«Астон Вилла» на выезде обыграла «Уикомб Уондерерс» и вышла в 1/8 финала Кубка английской лиги — 2:1.

Голы за бирмингемский клуб забили Эмилиано Буэндия и Джон Дуран (с пенальти). В составе «Уикомба» в добавленное время отличился Ричард Коне.

Соперник «Астон Виллы» по следующему раунду определится в результате жеребьевки.