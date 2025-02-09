«Астон Вилла» встретится с «Тоттенхэмом» в 1/16 финала Кубка Англии в воскресенье, 9 февраля. Матч пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Начало — в 20.35 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей Кубка Англии нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Кубок Англии стартовал 2 ноября 2024-го и завершится 17 мая 2025-го. «Манчестер Юнайтед» — действующий чемпион турнира.

Кубок Англии. 1/16 финала.

09 февраля 2025, 20:35. Вилла Парк (Бирмингем)

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