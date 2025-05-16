«Астон Вилла» сыграет с «Тоттенхэмом» в 37-м туре чемпионата Англии в пятницу, 16 мая. Игра состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) и начнется в 21.30 по московскому времени.

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события противостояния «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 37-й тур.

16 мая 2025, 21:30. Вилла Парк (Бирмингем)

По итогам 36 туров премьер-лиги «Астон Вилла» набрала 63 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 38 баллами располагается на 17-й строчке премьер-лиги.

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