«Астон Вилла» одержала победу над «Тоттенхэмом» в 1/16 финала Кубка Англии

«Астон Вилла» вышла в 1/8 финала Кубка Англии благодаря победе над «Тоттенхэмом».

Игра команд прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. За «львов» по голу забили Джейкоб Рэмзи и Морган Роджерс. У «шпор» отличился Матис Тель.

Соперник «Астон Виллы» в следующем раунде определится по итогам жеребьевки.

Ранее в воскресенье «Вулверхэмптон» обыграл «Блэкберн» (2:0) в Кубке Англии, а «Плимут» выбил «Ливерпуль» (1:0) из турнира.