«Астон Вилла» стала последним клубом АПЛ, который отменил взаимодействие со СМИ
12:18
«Астон Вилла» отказалась от взаимодействий с журналистами из-за коронавируса, сообщает Sky Sports.
Бирмингемцы стали последней командой в АПЛ, который отменил медиаактивности.
Ранее стало известно о том, что коронавирусом заболели вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои, главный тренер «Арсенала» Микель Артета и трое игроков «Лестера».
«Астон Вилла» 14 марта в рамках 30-го тура АПЛ встретится с «Челси».
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020