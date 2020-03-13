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«Астон Вилла» стала последним клубом АПЛ, который отменил взаимодействие со СМИ

12:18
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«Астон Вилла» отказалась от взаимодействий с журналистами из-за коронавируса, сообщает Sky Sports.

Бирмингемцы стали последней командой в АПЛ, который отменил медиаактивности.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заболели вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои, главный тренер «Арсенала» Микель Артета и трое игроков «Лестера».

«Астон Вилла» 14 марта в рамках 30-го тура АПЛ встретится с «Челси».

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